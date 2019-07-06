Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

13 dakika önce

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Kamerun'u 3-2 yenen Nijerya, adını çeyrek finale yazdırdı.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Kamerun'u 3-2 yenen Nijerya, adını çeyrek finale yazdırdı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Nijerya ile Kamerun karşı karşıya geldi.
Nijerya'ya turu getiren golleri 19 ve 63. dakikalarda Odion Ighalo ile 66. dakikada Alex Iwobi attı. Nijerya'nın gollerini ise 41. dakikada Stephane Bahoken ve 44. dakikada Clinton N'Jie kaydetti.
Nijerya, çeyrek finalde Mısır- Güney Afrika maçının galibiyle eşleşecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:39 Kaynak: AA
Kamerun, Nijerya, Afrika, Mısır, Spor
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