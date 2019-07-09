Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

40 dakika önce

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Gana'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Tunus, çeyrek finale yükseldi.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Gana'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Tunus, çeyrek finale yükseldi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Gana ile Tunus, İsmailiye kentinde karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta Tunus, Yassine Khenissi'nin 73. dakikada ağları havalandırmasıyla öne geçse de Gana 90. dakikada oyuna giren Tunuslu Rami Bedoui'nin 90+2'de kendi kalesine gol atmasıyla eşitliği sağladı.
Uzatmalarda da skorun değişmemesi üzerine penaltı atışlarına geçildi. Rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kuran Tunus, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Afrika Uluslar Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Senegal - Benin
Fildişi Sahili - Cezayir
Nijerya - Güney Afrika
Madagaskar - Tunus
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:05 Kaynak: AA
Afrika, Tunus, Mısır, Gana, Spor
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