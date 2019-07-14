Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

13 saat önce

Tunus'u 1-0 yenen Senegal, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükseldi.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
Tunus'u 1-0 yenen Senegal, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda finale yükseldi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, Senegal ile Tunus, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.
Tunus'ta 75. dakikada Sassi, Senegal'de ise 81. dakikada Saivet, kullandıkları penaltı atışlarından yararlanamadı.
Mücadelenin normal süresinin 0-0 sona ermesiyle uzatma bölümüne geçildi. Senegal, Bronn'un 101. dakikada kendi kalesine attığı golle maçı 1-0 kazandı.
2002'de finale çıkarak turnuvadaki en iyi derecesine ulaşan Senegal, 17 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.
Senegal, Afrika, Kahire, Tunus, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:02 Kaynak: AA
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