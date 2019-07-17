Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
1 saat önce
2019 Afrika Uluslar Kupası'nın 3'üncüsü Nijerya oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:55 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası'nın 3'üncüsü Nijerya
oldu. Mısır
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın 3'üncülük maçında, Tunus
ile Nijerya, başkent Kahire
'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.
Nijerya, Ighalo'nun 3. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Şampiyona, Senegal
ile Cezayir
arasında 19 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de oynanacak final maçıyla sona erecek.
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Mısır'da çekilen filmde başrol oldu Nijerya'da korsanların kaçırdığı Türk denizcilerden hala haber yok Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor Başakşehir hazırlık maçında Mönchengladbach'a 5-1 yenildi