Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Asya Kupası

Futbol: 2019 Asya Kupası

53 dakika önce

2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Futbol: 2019 Asya Kupası, System.String[]
2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Dubai'deki El-Maktoum Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Japonya, 57. dakikada Ritsu Doan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu skorla Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Japonya'nın üst turdaki rakibi, bugün İran ile Çin arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:07 Kaynak: AA

Dubai, Vietnam, Japonya, Asya, Spor
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