Futbol: 2019 Asya Kupası
53 dakika önce
2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
2019 Asya
Kupası çeyrek final karşılaşmasında Japonya
, Vietnam
'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Dubai
'deki El-Maktoum Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Japonya, 57. dakikada Ritsu Doan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Bu skorla Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Japonya'nın üst turdaki rakibi, bugün İran
ile Çin
arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:07 Kaynak: AA
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