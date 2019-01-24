Futbol: 2019 Asya Kupası

2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.









Bu skorla Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Japonya'nın üst turdaki rakibi, bugün 2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Japonya Vietnam 'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Dubai 'deki El-Maktoum Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Japonya, 57. dakikada Ritsu Doan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.Bu skorla Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Japonya'nın üst turdaki rakibi, bugün İran ile Çin arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.

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