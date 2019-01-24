Futbol: 2019 Asya Kupası
51 dakika önce
2019 Asya Kupası'nda Çin'i 3-0 yenen İran, yarı finalde Japonya'nın rakibi oldu.
2019 Asya
Kupası'nda Çin
'i 3-0 yenen İran
, yarı finalde Japonya
'nın rakibi oldu. Birleşik Arap Emirlikleri
'nin başkenti Abu Dabi
'deki
Mohammed bin Zayed Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasına hızlı başlayan İran, 18. dakikada Mehdi Taremi ve 31. dakikada Sardar Azmoun'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan İran, 90+1. dakikada Karim Ansarifard'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla yarı finale yükselen taraf olan İran, final bileti için Japonya'yla karşı karşıya gelecek.
Turnuvada yarın Güney Kore
ile Katar
ve Birleşik Arap Emirlikleri ile Avustralya
arasında çeyrek final maçları oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:16 Kaynak: AA
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