Futbol: 2019 Asya Kupası
2 saat önce
2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Katar, Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
2019 Asya
Kupası çeyrek final karşılaşmasında Katar
, Güney Kore
'yi 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Birleşik Arap Emirlikleri
'nin başkenti Abu Dabi
'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan karşılaşmada, iki takım yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Katar, 78. dakikada Abdulaziz Hatem'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve turnuvada yarı finale çıktı.
Katar'ın üst turdaki rakibi, bugün ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri ile Avustralya
arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:08 Kaynak: AA
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