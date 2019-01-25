Futbol: 2019 Asya Kupası
1 saat önce
2019 Asya Kupası'nın çeyrek finalinde Avustralya'yı 1-0 yenen Birleşik Arap Emirlikleri, yarı finalde Katar'ın rakibi oldu.
2019 Asya
Kupası'nın çeyrek finalinde Avustralya
'yı 1-0 yenen Birleşik Arap Emirlikleri
, yarı finalde Katar
'ın rakibi oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ayn
kentindeki Hazza bin Zayed Stadı'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında iki taraf da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri, 68. dakikada Ali Mabkhout'un golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak yarı finale kaldı.
Yarı finalde İran
ile Japonya
28 Ocak Pazartesi, Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar ise 29 Ocak Salı günü karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:08 Kaynak: AA
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