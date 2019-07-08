Futbol: 2019 CONCACAF Altın Kupa finali
51 dakika önce
Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2019 Altın Kupa'yı, Meksika kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:49 Kaynak: AA
Kuzey ve Orta Amerika
ile Karayipler Futbol
Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2019 Altın Kupa'yı, Meksika
kazandı.
ABD, Kosta Rika ve Jamaika
'nın ortak düzenlediği 15. CONCACAF Altın Kupa'nın finalinde, Meksika ile son şampiyon ABD karşılaştı.
Meksika, ABD'nin Chicago kentindeki Soldier Field Stadı'nda oynanan maçtan, Jonathan Dos Santos'un 73. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrıldı.
Turnuva tarihinin en başarılı takımı Meksika, şampiyonluk sayısını 8'e çıkardı.
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