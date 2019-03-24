Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ilk haftası, 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ilk haftası, D, F ve J gruplarında oynanan 8 maçla sona erdi.
Öne çıkan karşılaşmalarda, F Grubu'nda İspanya
, konuk ettiği Norveç
'i 16. dakikada Rodrigo, 71. dakikada penaltıdan Sergio Ramos
'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golünü, 65. dakikada penaltıdan Joshua King kaydetti.
J Grubu'nda ise İtalya
, Udine kentindeki Friuli Stadı'nda ağırladığı Finlandiya
'yı 2-0 yendi. Ev sahibi ekip, 7. dakikada Nicolo Barella ve 74. dakikada Moise Kean'ın ağları sarsmasıyla galibiyete uzandı. Bosna Hersek
, Süper Lig'de forma giyen oyuncularıyla kazandı
Bosna Hersek ise konuk ettiği Ermenistan
'ı 2-1 yendi.
Ev sahibi ekip, 33. dakikada Rade Krunic'in fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda Medipol Başakşehir
'de forma giyen Edin Visca
'nın pasını iyi değerlendiren Atiker Konyaspolu Deni Milosevic, skoru 2-0'a getirdi. Ermenistan'ın tek golü, 90+3'üncü dakikada penaltıdan Henrikh Mkhitaryan
'dan geldi.
Öte yandan, Roma
forması giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko
, milli takımdaki 100. maçına çıktı. 33 yaşındaki futbolcu, Bosna Hersek milli formasını 100 kez giyen ilk isim oldu.
EURO 2020 Elemeleri'nde ikinci haftasına, C, E, G ve I gruplarında oynanacak 10 karşılaşmayla ara verilmeden yarın devam edilecek.
İlk haftanın son gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:
D Grubu
Gürcistan- İsviçre
: 0-2
Cebelitarık- İrlanda Cumhuriyeti
: 0-1
F Grubu
Malta- Faroe Adaları
: 2-1
İsveç- Romanya
: 2-1
İspanya-Norveç: 2-1
J Grubu
Bosna Hersek-Ermenistan: 2-1
İtalya-Finlandiya: 2-0
Lihtenştayn- Yunanistan
: 0-2