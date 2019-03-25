Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla başladı.

Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, System.String[]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftasında C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapıldı.

Öne çıkan C Grubu karşılaşmasında Almanya, konuk olduğu Hollanda'yı 15. dakikada Leroy Sane, 34. dakikada Serge Gnabry ve 90. dakikada Nico Schulz'un golleriyle 3-2 yendi. Hollanda'nın gollerini 48. dakikada Matthijs de Ligt ve 63. dakikada Memphis Depay kaydetti.

I Grubu'nda Belçika, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'ni 10. dakikada Eden Hazard ve 18. dakikada Michy Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0'lık skorla geçti. Bu arada Hazard, Belçika Milli Takımı'ndaki 100. maçına çıktı.

G Grubu mücadelesinde, Slovenya ağırladığı Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı. Slovenya'da 34. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, konuk takımda ise 47. dakikada Enis Bardhi golleri atan isimler oldu.

EURO 2020 Elemeleri'nin ikinci haftasına A, B ve H gruplarında oynanacak 7 karşılaşmayla yarın devam edilecek. Yarınki maçlarda Türkiye, H Grubu'nda Moldova'yı konuk edecek.

İkinci haftanın ilk gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

C Grubu

Kuzey İrlanda- Belarus: 2-1

Hollanda-Almanya: 2-3

E Grubu

Galler- Slovakya: 1-0

Macaristan- Hırvatistan: 2-1

G Grubu:

İsrail- Avusturya: 4-2

Slovenya-Kuzey Makedonya: 1-1

Polonya- Letonya: 2-0

I Grubu:

Kazakistan- Rusya: 0-4

San Marino-İskoçya: 0-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Belçika: 0-2

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:58 Kaynak: AA

Hollanda, Futbol, Avrupa, Spor
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