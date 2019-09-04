Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. hafta maçları, yarın 6 ve 7 Eylül'de oynanacak.

H Grubu'nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, 7 Eylül Cumartesi günü saat 21.45'te Vodafone Park'ın ev sahipliğinde oynanacak mücadelede Andorra'yı ağırlayacak. Milliler, 6. hafta maçında ise 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova'ya konuk olacak.

Elemelerin 5. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

D Grubu

21.45 İrlanda Cumhuriyeti-İsviçre

21.45 Cebelitarık-Danimarka

F Grubu

21.45 Romanya-İspanya

21.45 Norveç-Malta

21.45 Faroe Adaları-İsveç

G Grubu

21.45 İsrail-Kuzey Makedonya

J Grubu

19.00 Ermenistan - İtalya

21.45 Finlandiya-Yunanistan

21.45 Bosna Hersek-Liechtenstein