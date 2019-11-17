Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
Son Dakika Spor Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor

Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 9'uncu haftası, C, E, G ve I gruplarında 10 maçla sona erdi.

Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri 9'uncu haftası, C, E, G ve I gruplarında 10 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, C Grubu'nda mücadele eden Almanya, konuk ettiği Belarus'u Matthias Ginter, Leon Goretzka, Toni Kroos'un (2) golleriyle 4-0 yenerek puanını 18'e çıkardı ve EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.

Aynı grupta yer alan Hollanda ise deplasmanda Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası vizesi aldı.

E Grubu'nda Hırvatistan, konuk ettiği Slovakya'yı 3-1, G Grubu'nda da Avusturya, ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenerek EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.

Elemelerin 9'uncu haftasının son günündeki maçların skorları şöyle:

C Grubu

Almanya-Belarus: 4-0

Kuzey İrlanda-Hollanda: 0-0

E Grubu


Azerbaycan-Galler: 0-2

Hırvatistan-Slovakya: 3-1

G Grubu


Slovenya-Letonya: 1-0

İsrail-Polonya: 1-2

Avusturya-Kuzey Makedonya: 2-1

I Grubu


Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya: 1-2

San Marino-Kazakistan: 1-3

Rusya-Belçika: 1-4

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alman basını, ABD görüşmesiyle ilgili Erdoğan'ı överken Trump'ı yerden yere vurdu
Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi Meryem Uzerli'nin son hali takipçileri tarafından eleştirildi: Ne yaptın kendine böyle? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 07:31:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]