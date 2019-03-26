Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci haftasına 7 karşılaşmayla devam edildi.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin ikinci haftasına 7 karşılaşmayla devam edildi.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin ikinci haftasında A, B ve H gruplarında 7 maç yapıldı.

Türkiye, H Grubu maçında konuk ettiği Moldova'yı 24. dakikada Hasan Ali Kaldırım, 26 ve 53. dakikalarda Cenk Tosun, 70. dakikada Kaan Ayhan'ın golleriyle 4-0 yendi.

H Grubu'ndaki diğer maçta Fransa, evinde İzlanda'yı aynı skorla mağlup etti. Fransa'ya 4-0'lık galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Samuel Umtiti, 68. dakikada Olivier Giroud, 78. dakikada Kylian Mbappe ve 84. dakikada Antoine Griezmann attı. İkide iki yapan takımlardan Fransa, averajla Türkiye'nin önünde grubun zirvesinde yer aldı.

İngiltere ise A Grubu'nda konuk olduğu Karadağ'ı 30. dakikada Michael Keane, 39 ve 59. dakikalarda Ross Barkley, 71. dakikada Harry Kane, 81. dakikada Raheem Sterling'in golleriyle 5-1 yendi. Karadağ'ın tek golü 17. dakikada Marko Vesovic'ten geldi. Grupta 6 puana ulaşan İngiltere, zirvedeki yerini korudu.

Portekiz B Grubu mücadelesinde ağırladığı Sırbistan ile 1-1 berabere kaldı. Sırbistan'ın golünü 7. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, Portekiz'in golünü 42. dakikada Danilo Pereira kaydetti. Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sakatlanarak 31. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

EURO 2020 Elemeleri'nin ikinci haftası, D, F ve J gruplarında bugün oynanacak 8 karşılaşmayla sona erecek.

Günün maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Karadağ-İngiltere: 1-5

Kosova- Bulgaristan: 1-1

B Grubu:

Portekiz-Sırbistan: 1-1

Lüksemburg- Ukrayna: 1-2

H Grubu:

Türkiye-Moldova: 4-0

Fransa-İzlanda: 4-0

Andorra- Arnavutluk: 0-3

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:22 Kaynak: AA

Fransa, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor
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