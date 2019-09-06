Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 7 maç yapılacak.
H Grubu'nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Andorra'yı ağırlayacak. Milliler, 6. hafta maçında ise 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova'ya konuk olacak.
Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
A Grubu:
16.00 Kosova - Çekya
19.00 İngiltere - Bulgaristan
B Grubu
19.00 Litvanya - Ukrayna
21.45 Sırbistan - Portekiz
H Grubu
19.00 İzlanda - Moldova
21.45 Türkiye - Andorra
21.45 Fransa - Arnavutluk