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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 5. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 5. haftasında, yarın 7 maç yapılacak.

H Grubu'nda bulunan ve 4 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan toplayan Türkiye, Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede Andorra'yı ağırlayacak. Milliler, 6. hafta maçında ise 10 Eylül Salı günü, aynı saatte Moldova'ya konuk olacak.

Beşinci haftada yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

A Grubu:

16.00 Kosova - Çekya

19.00 İngiltere - Bulgaristan

B Grubu

19.00 Litvanya - Ukrayna

21.45 Sırbistan - Portekiz

H Grubu

19.00 İzlanda - Moldova

21.45 Türkiye - Andorra

21.45 Fransa - Arnavutluk

Andorra, Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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