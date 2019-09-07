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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

25 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 6. hafta maçları 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, 10 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda Moldova'ya konuk olacak.

Elemelerin 6. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

D Grubu

19.00 Gürcistan-Danimarka

19.00 İsviçre-Cebelitarık

F Grubu

19.00 Romanya-Malta

21.45 İspanya-Faroe Adaları

21.45 İsveç-Norveç

J Grubu

16.00 Ermenistan-Bosna Hersek

21.45 Yunanistan-Liechtenstein

21.45 Finlandiya-İtalya

Futbol, Avrupa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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