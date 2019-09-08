Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftası, 7 maçla sona erdi.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 5. haftası, 7 maçla sona erdi.

EURO 2020 Elemeleri'nin 5. haftasının son gününde A, B ve H gruplarında 7 karşılaşma oynandı.

H Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Ozan Tufan'ın 89. dakikada attığı golle Andorra'yı 1-0 mağlup etti.

Gruptaki diğer maçlarda, İzlanda Moldova'yı 3-0, Fransa ise Arnavutluk'u 4-1 yendi.

Bu sonuçlarla Türkiye, Fransa ve İzlanda gruptaki puanlarını 12'ye çıkardı.

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Kosova, Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muric'in gol attığı karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Elemelerin 6. haftası, yarın D, F ve J Gruplarında oynanacak 8 maçla başlayacak.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu

Kosava-Çekya: 2-1

İngiltere- Bulgaristan: 4-0

B Grubu

Litvanya- Ukrayna: 0-3

Sırbistan- Portekiz: 2-4

H Grubu

İzlanda-Moldova: 3-0

Türkiye-Andorra: 1-0

Fransa-Arnavutluk: 4-1

Türkiye, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:18 Kaynak: AA
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