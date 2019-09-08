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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

26 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 8 maçla başladı.

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 8 maçla başladı.

EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ilk gününde D, F ve J gruplarında 8 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan maçında İtalya, deplasmanda Finlandiya'yı 2-1 yenerek 6'da 6 yaptı. İtalya'nın gollerini 59. dakikada Ciro Immobile ve 79. dakikada penaltıdan Jorginho, ev sahibi ekibin golünü 72. dakikada penaltıdan Teemu Pukki attı.

Öte yandan Faroe Adaları'nı 4-0 yendikleri mücadeleyle milli takımda 167. maçına çıkan Sergio Ramos, İspanya'nın en fazla forma giyen ismi Iker Casillas'ı yakaladı. Altıncı maçını da kazanan İspanya'ya galibiyeti getiren golleri ise 13 ve 50. dakikalarda Rodrigo, 90 ile 90+3. dakikalarda Paco Alcacer kaydetti.

Elemelerin 6. haftasına C, E, G ve I gruplarında yarın oynanacak 10 maçla devam edilecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu

Gürcistan- Danimarka: 0-0

İsviçre- Cebelitarık: 4-0

F Grubu

Romanya- Malta: 1-0

İspanya-Faroe Adaları: 4-0

İsveç- Norveç: 1-1

J Grubu

Ermenistan-Bosna Hersek: 4-2

Yunanistan- Liechtenstein: 1-1

Finlandiya-İtalya: 1-2

Finlandiya, İtalya, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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