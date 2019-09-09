Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti.
EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.
Belçika, Kevin de Bruyne'nin bir gol, 3 asistle yıldızlaştığı I Grubu maçında İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Konuk ekip Belçika'nın golleri, 9. dakikada Romelu Lukaku, 24. dakikada Thomas Vermaelen, 32. dakikada Toby Alderweireld ve 82. dakikada de Bruyne'den geldi.
Elemelerin 6. haftası, A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçla sona erecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
Kuzey İrlanda- Almanya: 0-2
Estonya-Hollanda: 0-4
E Grubu:
Azerbaycan- Hırvatistan: 1-1
Macaristan- Slovakya: 1-2
G Grubu:
Slovenya- İsrail: 3-2
Polonya- Avusturya: 0-0
Letonya-Kuzey Makedonya: 0-2
I Grubu:
İskoçya-Belçika: 0-4
San Marino- Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4
Rusya- Kazakistan: 1-0