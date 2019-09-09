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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

51 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti.

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 6. haftası, 10 maçla devam etti.

EURO 2020 Elemeleri'nin 6. haftasının ikinci gününde C, E, G ve I gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

Günün öne çıkan C Grubu maçında Hollanda, deplasmanda Estonya'yı 4-0 yendi. Hollanda'nın gollerini 17 ve 48. dakikalarda Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, 76. dakikada Memphis Depay, 87. dakikada Georginio Wijnaldum kaydetti.

Belçika, Kevin de Bruyne'nin bir gol, 3 asistle yıldızlaştığı I Grubu maçında İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Konuk ekip Belçika'nın golleri, 9. dakikada Romelu Lukaku, 24. dakikada Thomas Vermaelen, 32. dakikada Toby Alderweireld ve 82. dakikada de Bruyne'den geldi.

Elemelerin 6. haftası, A, B ve H gruplarında yarın oynanacak 7 maçla sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Kuzey İrlanda- Almanya: 0-2

Estonya-Hollanda: 0-4

E Grubu:

Azerbaycan- Hırvatistan: 1-1

Macaristan- Slovakya: 1-2

G Grubu:

Slovenya- İsrail: 3-2

Polonya- Avusturya: 0-0

Letonya-Kuzey Makedonya: 0-2

I Grubu:

İskoçya-Belçika: 0-4

San Marino- Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4

Rusya- Kazakistan: 1-0

Hollanda, Estonya, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:50 Kaynak: AA
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