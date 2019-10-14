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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

40 dakika önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 8. haftası, 9 karşılaşma ile başladı.

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 8. haftası, 9 karşılaşma ile başladı.

EURO 2020 Elemeleri'nin 8. haftasının ilk gününde C, E, G ve I gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

Rusya, deplasmanda Güney Kıbrıs'ı 5-0 mağlup etti ve Belçika'dan sonra I Grubu'nda finallere kalmayı garantileyen 2. takım oldu.

G Grubu'nda ise evinde ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup eden Polonya, finallere gitmeye hak kazandı.

Elemelerin 8. haftasına yarın üç grupta oynanacak 7 maçla devam edilecek.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Belarus- Hollanda: 1-2

Estonya- Almanya: 0-3

E Grubu:

Macaristan- Azerbaycan: 1-0

Galler- Hırvatistan: 1-1

G Grubu:

Polonya-Kuzey Makedonya: 2-0

Slovenya- Avusturya: 0-1

I Grubu:

Kazakistan-Belçika: 0-2

Güney Kıbrıs-Rusya: 0-5

İskoçya- San Marino: 6-0

Belçika, Futbol, Avrupa, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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