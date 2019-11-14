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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.

Günün öne çıkan maçında, F Grubu'nda ilk ikiye girme mücadelesi veren Romanya ile İsveç karşılaşacak. J Grubu'nun dikkati çeken mücadelesinde ise Bosna Hersek ile İtalya karşı karşıya gelecek.

Elemelerin 9. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

D Grubu

22.45 İsviçre-Gürcistan

22.45 Danimarka-Cebelitarık

F Grubu

20.00 Norveç-Faroe Adaları

22.45 İspanya-Malta

22.45 Romanya-İsveç

J Grubu

20.00 Finlandiya-Liechtenstein

20.00 Ermenistan-Yunanistan

22.45 Bosna Hersek-İtalya

Romanya, Futbol, Avrupa, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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