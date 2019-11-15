Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Son Dakika Spor Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

7 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 9. haftası, 7 maçla başladı.

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 9. haftası, 7 maçla başladı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 9. haftasının ilk gününde, H Grubu'nda yer alan Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği İzlanda ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla milliler, puanını 20'ye çıkararak EURO 2020'ye kalmayı garantiledi.

Diğer öne çıkan maçta Fransa, konuk ettiği Moldova'yı 2-1 mağlup ederek H Grubu'nda 22 puanla liderliğe yükseldi ve EURO 2020 vizesi aldı.

A Grubu'nda İngiltere, Harry Kane'in "hat-trick" yaptığı maçta Karadağ'ı 7-0 mağlup ederek EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. İngilizlerin diğer gollerini Alex Oxlade-Chamberlain, Marcus Rashford, Aleksandar Sofranac (kendi kalesine) ve Tammy Abraham kaydetti.

Grubun diğer maçında Çekya, konuk ettiği Kosova'yı 2-1'le geçerek şampiyonaya vize alan takım oldu.

Portekiz, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan üç gol attığı maçta konuk ettiği Litavanya'yı 6-0 mağlup etti. Portekizin'in diğer gollerini Pizzi, Gonçalo Paciencia ve Bernardo Silva attı.

Elemelerin 9. haftasında sona eren maçların sonuçları şöyle:

A Grubu


İngiltere-Karadağ: 7-0

Çekya-Kosova: 2-1

B Grubu


Sırbistan- Lüksemburg: 3-2

Portekiz- Litvanya: 6-0

H Grubu


Türkiye-İzlanda: 0-0

Fransa-Moldova: 2-1

Arnavutluk- Andorra: 2-2

Türkiye, Moldova, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa liderliğe yükseldi! İşte grupta puan durumu
Türkiye evinde kalesini gole kapattı! Trump'la görüşen NATO Genel Sekreteri'den Türkiye'ye övgü: Değerli bir müttefikimiz ve terörle mücadeledeki rolü önemli Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 08:21:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]