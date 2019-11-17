Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Son Dakika Spor Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. ve son hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. ve son hafta maçlarına yarın devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın D, F ve J gruplarında 8 maç yapılacak.

Gecenin öne çıkan maçında, D Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti ve Danimarka şampiyonaya gitme mücadelesi verecek.

Gruplarda yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

D Grubu

22.45 Cebelitarık-İsviçre

22.45 İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka

F Grubu

22.45 İspanya-Romanya

22.45 Malta-Norveç

22.45 İsveç-Faroe Adaları

J Grubu

22.45 İtalya-Ermenistan

22.45 Liechtenstein-Bosna Hersek

22.45 Yunanistan-Finlandiya

Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Partili vekilden İmamoğlu'na ilginç eleştiri: Horolop şorolop adam!
Maçı 27-0 kazanan takımın hocasını kovdular Denizli-amatör maçta çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı Fenerbahçe'de Ozan Tufan'dan ayrılık kararı! İngiliz kulübüyle yakın temasta

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 16:43:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]