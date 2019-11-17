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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

6 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu'nda İngiltere, Kosova'yı 4-0, Bulgaristan ise Çekya'yı 1-0 yendi.

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu'nda İngiltere, Kosova'yı 4-0, Bulgaristan ise Çekya'yı 1-0 yendi.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde A Grubu karşılaşmaları tamamlandı.

İngiltere, deplasmanda Kosova'yı 32. dakikada Harry Winks, 79. dakikada Harry Kane, 83. dakikada Marcus Rashford ve 90+1. dakikada Mason Mount'un attığı gollerle 4-0 mağlup etti.

Bulgaristan ise sahasında 56. dakikada Vasil Bozhikov'un kaydettiği golle Çekya karşısında 1-0 galip geldi.

Bu sonuçlarla A Grubu'nda İngiltere 21 puanla lider, Çekya 15 puanla ikinci olarak EURO 2020'ye katılma hakkı kazandı. Grupta Kosova 11, Bulgaristan 6, Karadağ 3 puan topladı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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