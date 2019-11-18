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Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

1 saat önce

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. hafta maçları yarın sona erecek.

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 10. hafta maçları yarın sona erecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapılacak.

Gecenin öne çıkan E Grubu maçında, Galler ile Macaristan şampiyonaya gitme mücadelesi verecek.

Gruplarda yarın tamamı TSİ 22.45'te oynanacak son maçların programı şöyle:

C Grubu

Hollanda-Estonya

Almanya-Kuzey İrlanda

E Grubu

Galler-Macaristan

Slovakya-Azerbaycan

G Grubu

Polonya-Slovenya

Letonya-Avusturya

Kuzey Makedonya-İsrail

I Grubu

Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi

San Marino-Rusya

İskoçya-Kazakistan

Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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