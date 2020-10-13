Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika

Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

13.10.2020 23:27
Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

Stat: MolineuxHakemler: Delajod Willy, Hicham Zakrani, Philippe Jeanne (Fransa)İngiltere: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Justin, Bellingham, Dasilva (Dk. 63 Eze), Skipp, Hudson-Odoi (Dk.

Stat: Molineux

Hakemler: Delajod Willy, Hicham Zakrani, Philippe Jeanne (Fransa)

İngiltere: Ramsdale, Aarons, Godfrey, Guehi, Justin, Bellingham, Dasilva (Dk. 63 Eze), Skipp, Hudson-Odoi (Dk. 85 McNeil), Sessegnon, Nketiah

Türkiye: Altay Bayındır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagir, Cemali Sertel (Dk. 74 Rıdvan Yılmaz), Oğulcan Ülgün (Dk. 81 Erkan Eyibil), Berat Özdemir (Dk. 89 İlker Karakaş), Ahmet Canbaz (Dk. 46 Burak Kapacak), Ömer Faruk Beyaz, Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın

Goller: Dk. 17 Hüseyin Türkmen (Kendi kalesine), Dk. 88 Nketiah (İngiltere), Dk. 90+2 Halil Dervişoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 18 Halil Dervişoğlu, Dk. 79 Burak Kapacak (Türkiye), Dk. 38 Skipp, Dk. 41 Bellingham (İngiltere)

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 8. maçında konuk olduğu İngiltere'ye 2-1 yenildi.

17. dakikada ev sahibi ekip müsabakada Hüseyin Türkmen'in kendi kalesine attığı golle önde geçti. Justin'in derinlemesine pasıyla soldan ceza sahasına giren Sessegnon'un yerde ortaladığı top, kale sahasındaki Hüseyin'in müdahalesiyle ağlara gitti: 1-0

53. dakikada İngiltere savunmasının hatasında topu kapan Halil Dervişoğlu, kaleci Ramsdale'den sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Hakem Delajod Willy penaltı kararı verdi. Halil'in kullandığı penaltıda kaleci Ramsdale soluna yatarak zayıf gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

84. dakikada Justin, ceza sahasında Serkan Asan ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Willy bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Nketiah'ın kullandığı penaltıda top yan direğe çarparak auta gitti.

88. dakikada İngiltere farkı 2'ye çıkardı. Sessegnon'un ara pasında savunma arkasına sarkan Nketiah, kaleci Altay ile karşı karşıya yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

90+2. dakikada milliler farkı 1'e indirdi. Hızlı gelişen Ümit Milli Takım atağında İlker Karakaş uzun süre taşıdığı topla rakip ceza alanına sokulduktan sonra solundan atağa katılan Halil Dervişoğlu'na pasını aktardı. Halil, ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1

Bu sonuçla İngiltere 8. maç sonunda puanını 22'ye çıkardı. Ay-yıldızlılar ise 7 puanla kalırken, 5. sıraya geriledi.

Grupta kalan 2 maçını Samsun'da oynayacak milliler, 13 Kasım'da Avusturya'yı, 17 Kasım'da da Kosova'yı konuk edecek.

İngiltere, Futbol, Avrupa, Fransa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor

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