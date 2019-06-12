Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri

Stat:
Hakemler: Ivar Orri Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Oddur Helgi Gudmundsson (İzlanda
) Kosova
: Smakiqi, Xhemajli, Lirim Kastrati (3), Kolgeci, Hajrizi, Gashi (Dk. 44 Lushaku), Abedini, Muja (Dk. 90+4 Rahimi), Lirim Kastrati (10), Daku (Dk. 86 Krasnigi), Mema Türkiye
: Altay Bayındır
, Murat Sağlam
, Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen
, Mert Müldür, Muhayer Oktay (Dk. 70 Yusuf Sarı), Berkay Özcan
, Doğukan Sinik (Dk. 82 Ahmet Canbaz
), Muhammed Enes
Kiprit, İlker Yüksel (Dk. 70 Berat Ayberk Özdemir), Halil İbrahim Dervişoğlu
Goller: Dk. 45+2 Xhemajli, Dk. 72 Daku, Dk. 90 Lirim Kastrati (10) (Kosova), Dk. 46 Halil İbrahim Dervişoğlu (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 26 Doğukan Sinik, Dk. 45+2 Murat Sağlam, Dk. 75 Mert Müldür (Türkiye), Dk. 73 Nika (Yedek), Dk. 75 Muja, Dk. 76 Abedini, Dk. 81 Mema, Dk. 85 Hajrizi, Dk. 90+1 Lirim Kastrati (10) (Kosova)
Ümit Milli Futbol
Takımı, 2021 Avrupa
21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Kosova'ya 3-1 yenildi.
Ümit Milli Takım, bu sonuçla 4 puanda kaldı. Milliler, grubundaki dördüncü karşılaşmasında İngiltere
'yi 6 Eylül
'de konuk edecek.