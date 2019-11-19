Son Dakika Haberleri: Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri
Son Dakika Spor Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika Spor

Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri

6 saat önce

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki altıncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 yenildi.

Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri, System.String[]

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki altıncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 yenildi.

Ulusal Stadyum'da oynanan mücadelede Andorra'nın gollerini 7. dakikada Ricard Fernandez ve 86. dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti.

Millli takımda, Cenk Özkacar 86. dakikada kırmızı kart gördü.

Ümit Milli Takım, bu sonuçla 4 puanda kaldı ve 6 takımlı grupta son sıraya geriledi. İki maç eksiği bulunan Andorra ise averajla Türkiye'nin önünde yer aldı. Milliler, grubundaki yedinci karşılaşmasında 31 Mart 2020'de İngiltere'ye konuk olacak.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de statta takip etti.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ümit Milli Takımımız, Andorra'ya 2-0 yenildi!
Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak EURO 2020 Elemeleri tamamlandı! İşte şampiyonayı garantileyen 20 ülke Tottenham, Pochettino'nun görevine son verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 04:38:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]