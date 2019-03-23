Futbol: 2021 Avrupa Ümitler Futbol Şampiyonası Elemeleri
52 dakika önce
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yendi.
Ümit Milli Futbol
Takımı, 2021 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk
'u 2-1 yendi. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Elbasan Stadı'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin gollerini 10. dakikada İlker Yüksel ve 78. dakikada Berkay Özcan
attı. Arnavutluk'un tek golü ise 20. dakikada Shaqir Tafa'dan geldi.
Milli takımda, Muhammet Enes
Kiprit 90+5. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Arnavutluk karşısında milli takımın gollerini atan İlker Yüksel Ümit Milli Takım'daki ikinci, Berkay Özcan ise ilk golünü attı.
Mert Müldür ve Hüseyin Türkmen
ise Ümit Milli Takım formasını ilk kez bu mücadelede giydi.
Türkiye gruptaki ikinci maçını 7 Haziran Cuma günü sahasında Arnavutluk ile oynayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:40 Kaynak: AA
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