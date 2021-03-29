Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya, yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta konuk ettiği Andorra'yı 3-0 yendi.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, TSİ 21.45'da oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi.

Öne çıkan maçlarda, J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Romanya'yı 17. dakikada Gnabry'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Bulgaristan'ı 43. dakikada penaltıdan Belotti ve 83. dakikada Locatelli'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 yendi.

B Grubu'nda İsveç, 12. dakikada Augustinsson, 35. dakikada Isak ve 70. dakika penaltıdan Sebastian Larsson'un ağları sarsmasıyla Kosova deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

I Grubu'nda Polonya ise yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta konuk ettiği Andorra'yı 3-0'la geçti. Polonya'nın diğer golünü, Swiderski kaydetti.

TSİ 21.45'da sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kosova-İsveç: 0-3

Bulgaristan-İtalya: 0-2

İsviçre- Litvanya: 1-0

Ukrayna- Finlandiya: 1-1

İsrail-İskoçya: 1-1

Avusturya- Faroe Adaları: 3-1

San Marino- Macaristan: 0-3

Polonya-Andorra: 3-0

Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0

Romanya-Almanya: 0-1