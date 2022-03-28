Atiba Hutchinson ve Cyle Larin Dünya Kupası'na gidiyor - Son Dakika
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Atiba Hutchinson ve Cyle Larin Dünya Kupası'na gidiyor

28.03.2022 09:49
Atiba Hutchinson ve Cyle Larin Dünya Kupası'na gidiyor

Kanada, Jamaika'yı 4-0 mağlup etti ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

Kanada, Jamaika'yı 4-0 mağlup etti ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri'nde Kanada, konuk ettiği Jamaika'yı 4-0 yenerek Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti.

Kanada'da Beşiktaşlı Larin karşılaşmaya 11'de başladı ve 13. dakikada Kanada'nın ilk golünü kaydetti. Golcü oyuncu 62 dakika sahada kaldı. Atiba Hutchinson ise 62. dakikada maça dahil oldu.

Bu sonuçla elemelerin son haftası öncesi puanını 28'e çıkaran Kanada, 36 yıl aranın ardından ikinci kez Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi. Kuzey Amerika ülkesi daha önce 1986 yılında Meksika'da düzenlenen finallere gitmişti. Öte yandan Cyle Larin ise 13 gole ulaşarak elemelerin gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.

(İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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