Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

Stat: La Rosaleda

Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)

Norveç: Rune Jarstein (Dk. 46 Andre Hansen), Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson (Dk. 67 Jonas Svensson), Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö (Dk.67 Kristian Thorstdevt), Muhamed Elyounoussi (Dk. 67 Joshua King), Erling Haaland (Dk. 83 Morten Thorsby), Alexander Sörloth

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 86 Ozan Kabak), Kenan Karaman (Dk. 72 Enes Ünal), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Taylan Antalyalı), Yusuf Yazıcı (Dk. 69 Caner Erkin), Burak Yılmaz (Dk. 86 Halil Akbunar)

Goller: Dk. 4 ve Dk. 59 Ozan Tufan, Dk. 28 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 48 Stian Gergersen, Dk. 67 Alexander Sörloth (Norveç), Dk. 75 Mert Müldür (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 80 Kristian Thorstdevt (Norveç)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında A Milli Futbol Takımı, Norveç'i deplasmanda 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve grubunda liderliğe yükseldi.

50. dakikada Norveç'in atağında Ryerson'un ceza sahası içine ortasında Mert Müldür son anda ayağıyla uzanarak topu kornere gönderdi ve tehlikeli bir pozisyonu önledi.

56. dakikada Norveçli futbolcu Odegaard'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Sörloth'un iyi yükselerek kafa vuruşunda top üst direğin üzerinden auta gitti.

59. dakikada sol kanattan gelişen atakta Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde ceza sahası dışından güzel bir vuruşla kaleci Andre Hansen'in solundan uzak köşeye topu gönderen Ozan Tufan, kendisinin ikinci A Milli Takımı'nın üçüncü golünü attı.

61. dakikada Burak'Yılmaz'ın pasında ceza sahası yayında Yusuf Yazıcı'nın yerden sert vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

63. dakikada Norveçli futbolcu Odegaard'ın ara pasında Haaland'ın topu ağlara gönderdiği pozisyon ofsayt olmasından dolayı gol geçersiz sayıldı.

80. dakikada Caner Erkin'e yerden sert müdahalesi sonrasında, oyuna girdikten 13 dakika sonra Kristian Thorstvedt kırmızı kart görüp, Norveç Milli Takımı'nı 10 kişi bıraktı.

Müsabaka, A Milli Takım'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.