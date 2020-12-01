Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Karşılaşmada ay-yıldızlı takımın golünü 55. dakikada Derya Arhan attı. Rusya'nın gollerini ise 29. dakikada Anna Belomyttseva ve 45. dakikada Marina Fedorova kaydetti.

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