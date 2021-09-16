Futbol: 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Stad: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Maika Vanderstichel, Elodie Coppola, Solenne Bartnik (Fransa)
Türkiye: Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Gülbin Hız (Dk. 80 İpek Kaya), Kezban Tağ, Didem Karagenç, Ebru Topçu, Emine Ecem Esen (Dk. 63 Elif
Keskin), Miray Cin (Dk. 78 İlayda Civelek), Ece Türkoğlu, Birgül Sadıkoğlu (Dk. 63 Melike Öztürk), Yağmur Uraz
Portekiz: İnes Pereira, Ana Borges, Carole Costa, Silvia Rebelo, Joana Marchao, Andreia Norton (Dk. 75 Tatiana Pinto), Dolores Silva,
Fatima Pinto (Dk. 46 Andreia Jacinto), Jessica Silva, Carolina Mendes (Dk. 46 Francisca Nazareth), Diana Silva (Dk. 75 Telma Encarnçao)
Goller: Dk. 30 Yağmur Uraz (Türkiye), Dk. 59 Jessica Silva (Portekiz)
Sarı kartlar: Dk. 22 Berna Yeniçeri, Dk. 44 Emine Ecem Esen (Türkiye), Dk. 72 Andreia Norton (Portekiz)
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Portekiz ile 1-1 berabere kaldı.
30. dakikada Türkiye öne geçti. Sağ kanattan Berna Yeniçeri'nin uzun taç atışında topu kontrol eden Emine Ecem Esen, ceza sahası çizgisi yakını sağ çaprazında kaleye sert bir şut gönderdi. Üst direkten dönen topu kontrol eden Yağmur Uraz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye 1-0 önde tamamladı.
59. dakikada Portekiz beraberliği yakaladı. Soldan gelişen Portekiz atağında Diana Silva, pasını arka direğe çıkardı. Topu kontrol eden Jessica Silva, düzgün bir vuruşla takımına beraberliği getirdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Kaynak: AA
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