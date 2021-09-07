Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Stat: BİTCİ Timsah

Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Yusuf Can Esendemir, Ravil Tagir, Evren Eren Elmalı, Ali Kaan Güneren, Umut Güneş, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 76 Batuhan Kör), Ömer Faruk Beyaz (Dk. 46 Yunus Akgün), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Erkan Eyibil), Ali Akman (DK. 46 Enis Destan)

İskoçya: Sinclair, Mayo, Welsh, Doig, Ramsay, Williamson, Middleton, Kelly, Kennedy (Dk. 63 Rudden), Scott (Dk. 77 Anderson), Montgomery (Dk. 72 Mackay)

Goller: Dk. 8 Middleton (İskoçya), Dk. 76 Enis Destan (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 28 Umut Güneş, Dk. 40 Ömer Faruk Beyaz (Türkiye), Dk. 34 Montgomery, Dk. 37 Doig, Dk. 40 Williamson (İskoçya)

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya ile 1-1 berabere kaldı.

Gruptaki ilk maçında Belçika'ya 3-0 mağlup olan milliler, ikinci maçında da galibiyete ulaşamadı.

49. dakikada İskoçya farkı 2'ye yükseltme şansını yakaladı. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun hatalı pasında top, bir anda ceza sahası içinde Scott'un önünde kaldı. Rahat pozisyonda meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayan Scott'un şutu, kalenin üstünden auta gitti.

56. dakikada sağ kanattan gelişen tehlikeli milli takım atağında, Ali Kaan Güneren'ın ceza alanı içine doğru yaptığı ortada Gökdeniz Bayrakdar'ın kafa vuruşu, uzak kale direğini sıyırarak az farkla auta çıktı.

59. dakikada konuk ekip bir kez daha gole yaklaştı. Ceza alanı içinde kalabalık milli takım savunmasını vücut çalımıyla ekarte eden Scott, bir anda kaleciyle önünü açtı. Scott'un yaptığı sert vuruşu, kaleci Ersin Destanoğlu iyi uzanarak uzaklaştırmayı başardı.

76. dakikada milliler skoru eşitledi. Umut Güneş'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunun ardından bir anda penaltı noktasına yakın bölgede yaşanan karambolde top Enis Destan'ın önünde kaldı. Enis'in yaptığı dokunuşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

89. dakikada seri paslarla hücum eden konuk ekipte, aynı dakikada içinde Middleton iki kez üst üste kaleci Ersin Destanoğlu'yla karşı karşıya geldi. Middleton, iki pozisyonda da topa iyi vursa da Ersin'i geçmeyi başaramadı.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.