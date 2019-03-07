Futbol: 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
2 saat önce
UEFA, 2021 yılında yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak takım sayısının 12'den 16'ya çıkarılmasına karar verdi.
UEFA, 2021 yılında yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Futbol
Şampiyonası'na katılacak takım sayısının 12'den 16'ya çıkarılmasına karar verdi. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan
ile Slovenya
ortaklığında gerçekleştirilecek 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine 8 grupta 6 takım, bir grupta ise 5 takım katılacak. Gruplarını lider tamamlayan 9 takım ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde edecek.
Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Macaristan ve Slovenya da organizasyona doğrudan katılacak. Turnuvada yer alacak son 4 takım ise grup ikincilerinin oynayacağı play-off karşılaşmaları ile belirlenecek. Grubu ikinci sırada bitiren 8 ülke Kasım 2020'de play-off maçları oynayacak ve eşleşmeyi galip bitiren taraf Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
Türkiye, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemeleri 3. Grup'ta İngiltere
, Avusturya
, Kosova
, Arnavutluk
ve Andorra
ile mücadele edecek. Milliler, ilk maçı 23 Mart
'ta deplasmanda Arnavutluk ile oynayacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:35 Kaynak: AA
Uçuş İptalleri ve Rötarlar, AB'ye Pahalıya Mal Oldu
Digiturk'e Rekabet Soruşturması
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! Kritik Seviyeyi Aştı
140 Kiloydu Evlenemiyordu 60 Kilo Verdi Şimdi Nişanlanıyor!