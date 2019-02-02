Futbol: 21 Yaş Altı Süper Lig
1 saat önce
21 Yaş Altı Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yendi.
21 Yaş Altı Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-0 yendi.
Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Metin Ateş, Mehmet Yılmaz Çalışır, Muhammed Mustafa Çalışır hakem üçlüsü yönetti.
Evkur Yeni Malatyaspor, 35. dakikada İbrahim Öztürk ve 40. dakikada İsmail Baran Karakoç'un attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor'da Fatih Gürden 65. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 05:16 Kaynak: AA
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