Son Dakika Haberleri: Futbol: 21 Yaş Altı Süper Lig

Futbol: 21 Yaş Altı Süper Lig

1 saat önce

21 Yaş Altı Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Futbol: 21 Yaş Altı Süper Lig, System.String[]
21 Yaş Altı Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı hakemler Burak Canpolat, Özcan Şimşek ve Samet Kaya yönetti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor, 55. dakikada Berkan Durdu'nun attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımının teknik sorumlusu Murat Kurt, maçın ardından yaptığı açıklamada, güzel bir karşılaşmada mücadele ettiklerini belirterek, "Kulübümüzü en güzel şekilde temsil etmeye gayret ettik. İyi bir mücadeleyle Beşiktaş'ı mağlup ettik. Altyapıda güzel işler yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:37 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, CHP'den İstifa Etti Dusko Tosic'in Eşi Jelena Karleusa, Uygunsuz Görüntülerini Yayınlayan Sırp Basınına Savaş Açtı

Fenerbahçe'nin Efsane Kaptanı Alex de Souza: Gerçek Fenerbahçeli, Galatasaray'a Gol Attığında Olunur Galatasaraylı Luyindama, Avrupa Liginde Haftanın 11'inde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:57:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: 21 Yaş Altı Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]