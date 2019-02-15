Futbol: 21 Yaş Altı Süper Lig
1 saat önce
21 Yaş Altı Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 1-0 yendi.
21 Yaş Altı Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor
, Beşiktaş
'ı 1-0 yendi. Orduzu
Pınarbaşı Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı hakemler Burak Canpolat, Özcan Şimşek ve Samet Kaya
yönetti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, Evkur Yeni Malatyaspor, 55. dakikada Berkan Durdu'nun attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımının teknik sorumlusu Murat Kurt
, maçın ardından yaptığı açıklamada, güzel bir karşılaşmada mücadele ettiklerini belirterek, "Kulübümüzü en güzel şekilde temsil etmeye gayret ettik. İyi bir mücadeleyle Beşiktaş'ı mağlup ettik. Altyapıda güzel işler yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:37 Kaynak: AA
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