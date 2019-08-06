Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası
56 dakika önce
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın ilk maçında Altay'ı 1-0 mağlup eden Altınordu finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:43 Kaynak: AA
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Yazarları Derneği (TSYD) İzmir
Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege
Kupası'nın ilk maçında Altay
'ı 1-0 mağlup eden Altınordu
finale yükseldi.
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda 56. dakikada Altınordu Atakan Üner'in attığı golle öne geçti. Müsabakayı 1-0 kazanan Altınordu, adını finale yazdırdı.
Folkart'ın ana sponsor olduğu İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının (İZVAK) da katkı sağladığı turnuvada Altınordu'nun finaldeki rakibi, yarın saat 19.30'da oynanacak Karşıyaka-Menemenspor maçının galibi olacak.
Final maçı 9 Ağustos Cuma günü oynanacak.
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