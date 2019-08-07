Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın ikinci maçında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor, finalde Altınordu'nun rakibi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:40 Kaynak: AA
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Yazarları Derneği (TSYD) İzmir
Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege
Kupası'nın ikinci maçında Karşıyaka
'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor, finalde Altınordu
'nun rakibi oldu.
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda 80. dakikada Menemenspor Hüseyin Çolak
'ın attığı golle öne geçti.
Müsabakayı 1-0 kazanan Menemenspor adını finale yazdırdı.
Folkart'ın ana sponsor olduğu İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) da katkı sağladığı turnuvada Altınordu ile Menemenspor arasındaki final maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da oynanacak.
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