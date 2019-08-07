Son Dakika Haberleri: Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası
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Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası

1 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın ikinci maçında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor, finalde Altınordu'nun rakibi oldu.

Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası, System.String[]
Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın ikinci maçında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor, finalde Altınordu'nun rakibi oldu.
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda 80. dakikada Menemenspor Hüseyin Çolak'ın attığı golle öne geçti.
Müsabakayı 1-0 kazanan Menemenspor adını finale yazdırdı.
Folkart'ın ana sponsor olduğu İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) da katkı sağladığı turnuvada Altınordu ile Menemenspor arasındaki final maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da oynanacak.
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Altınordu, İzmir, Ege, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:40 Kaynak: AA
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