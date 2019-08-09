Son Dakika Haberleri: Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası
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Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası

11 dakika önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nı, final maçında Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Menemenspor kazandı.

Futbol: 47. Folkart TSYD Ege Kupası, System.String[]
Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince düzenlenen 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nı, final maçında Altınordu'yu 3-0 mağlup eden Menemenspor kazandı.
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında Muhammed Ali Doğan, 45+2. dakikasında ise Halil İbrahim Sönmez'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamlayan Menemenspor, 48. dakikada Murat Elkatmış'la farkı 3'e çıkardı.
Müsabakayı 3-0 kazanan Menemenspor, bu yıl 47'ncisi düzenlenen organizasyonda ilk kez kupaya uzandı.
Folkart'ın ana sponsor olduğu İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) da katkı sağladığı turnuvada kupayı kazanan 12. ekip olan Menemenspor'a kupası, maçın ardından düzenlenen törenle verildi.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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