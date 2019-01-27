Son Dakika Haberleri: Futbol Açıklaması

Futbol Açıklaması

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, 1955 Batman Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, 1955 Batman Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.


Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında Siirt İl Özel İdaresi Burhanettin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım 38. dakikada Emre'nin golüyle beraberliği yakaladı. Siirt İl Özel İdarespor, 43. dakikada Hamit'in attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşma Siirt İl Özel İdarespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.


Siirt İl Özel İdarespor bu galibiyetle puanının 31'e yükselti.


Karşılaşmayı Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve sporseverler izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:09 Kaynak: AA

Batman Belediyespor, Siirt, Spor
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