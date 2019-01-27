Futbol Açıklaması
1 saat önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, 1955 Batman Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt
İl Özel İdarespor, 1955 Batman Belediyespor
'u 2-1 mağlup etti.
Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında Siirt İl Özel İdaresi Burhanettin'in attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk takım 38. dakikada Emre'nin golüyle beraberliği yakaladı. Siirt İl Özel İdarespor, 43. dakikada Hamit'in attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşma Siirt İl Özel İdarespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Siirt İl Özel İdarespor bu galibiyetle puanının 31'e yükselti.
Karşılaşmayı Siirt Valisi Ali Fuat Atik
, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın ve sporseverler izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:09 Kaynak: AA
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