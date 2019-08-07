Son Dakika Haberleri: Futbol adamı, denizde yüzerken kalp krizi geçirip öldü
Son Dakika Güncel Haber

Futbol adamı, denizde yüzerken kalp krizi geçirip öldü

57 dakika önce

Futbol adamı, denizde yüzerken kalp krizi geçirip öldüANKARA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkan Yardımcısı Bayram Akyer (72), tatil için geldiği Bartın'ın İnkum'da denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Futbol adamı, denizde yüzerken kalp krizi geçirip öldü
ANKARA Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkan Yardımcısı Bayram Akyer (72), tatil için geldiği Bartın'ın İnkum'da denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde İnkum tatil beldesinde yaşandı. Ankara'da tatile gelen Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı aynı zamanda TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer, serinlemek için arkadaşıyla denize girdi. Bir süre sonra denizde fenalaşan Akyer'i arkadaşı kumsala çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyer'i yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndüremedi. Akyer'in cenazesi morga kaldırıldı.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu resmi internet sitesinde başsağlığı mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:
'19 Mayısın Bayram abisi, amatör futbolun duayeni, Ankara amatör sporunun gerçek emektarlarından, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesinin ve Ankara spor camiamızın başı sağolsun.?
Kalp Krizi, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışan adam hücresinde ölü bulundu
ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra belediye memurlarına bayram ikramiyesi Tartıştığı 50 yıllık eşini öldürüp, intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 00:36:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol adamı, denizde yüzerken kalp krizi geçirip öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]