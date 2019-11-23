Futbol aday hakem kursu açılıyor

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından aday hakem kursu açılacak.



Kısa adı TFFHGD olan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi organizatörlüğünde aday hakem kursu açılacak. Başvuruların www.tffhgdkayseri.org.tr adresinden yapıldığı kurs için son başvuru tarihi 15 Aralık 2019 tarihi olarak belirlendi. Ön mülakatların Kayseri Sümer Amatör Spor Evi Konferans Salonu'nda yapılacak.



Başvuru Şartları:



16-25 Yaş Arası



Erkekler İçin Boy Oranı 1.75 - Bayanlar İçin Boy Oranı: 1.65 cm.



18 yaşından küçükler için veli muvafakatnamesi



Eksiksiz E- Posta ve Cep Telefonu Bilgilerini doldurmak.



-Adli sicil kaydı



-Aile hekiminden sağlık raporu - KAYSERİ