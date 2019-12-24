Futbol Aday Hakem Kursu tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol Aday Hakem Kursu tamamlandı - Son Dakika Spor

Futbol Aday Hakem Kursu tamamlandı

6 saat önce

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından başlatılan Futbol Aday Hakem kursu tamamlandı.

Futbol Aday Hakem Kursu tamamlandı, System.String[]

Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından başlatılan Futbol Aday Hakem kursu tamamlandı.


Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından başlatılan ve 3 gün boyunca devam eden futbol aday hakem kursuna 476 kişi başvuru yaptı. Aday Hakem Kursuna 476 başvuru yapılmış olup, 19 Aralık 2019 tarihinde yapılan mülakata katılan ve eğitime katılmaya hak kazanan 220 aday ile 20-21 ve 22 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan eğitimler sonrası 21'i bayan olmak üzere toplam 152 kişi aday hakem kursunu başarıyla tamamladı


3 gün süren Aday Hakem kursunun 2 günü Kadir Has Kongre Merkezinde futbol oyun kuralları ve 1 günde Sümer Amatör Evinde saha uygulaması yapıldı.


Futbol Aday Hakem Kursuna Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Gömeç, İl Hakem Kurulu Başkan Vekili ve Eğitim Sorumlusu Mustafa Özizmirli, Gözlemci Atama Sorumlusu Mustafa Eker, Hakem Atama Sorumlusu Ramazan Koca, Antrenman-Mentör Sorumlusu Abdülhakim Aksöz, Raportör Hasan Baysal ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Üyesi Şevki Dursun, Kayseri Bölgesi Klasman Hakemleri ve İl Hakemleri katıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Aralık, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tanzanya'da oynanan maçta sahayı arılar bastı!
YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık Işın Karaca, boşandıktan 1,5 ay sonra kendisinden 19 yaş küçük biriyle aşk yaşamaya başladı 60 liralık kuponla 6'lı Ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı

Son Dakika Haberleri
15:08 Bowling Kış Ligleri'nde 323 sporcu mücadele ediyor - Son Dakika Spor
15:06 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi - Son Dakika Spor
15:03 Bülent Uygun, kümede kalmanın formülünü açıkladı! - Son Dakika Spor
15:02 Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
14:52 60 liralık kuponla 6'lı Ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı - Son Dakika Spor
14:40 Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber! Hafta sonu yok - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:11:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol Aday Hakem Kursu tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]