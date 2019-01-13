Futbol: Ampute Süper Ligi
55 dakika önce
Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynanan maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Ampute Futbol
Süper Ligi'nde oynanan maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor
, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Yeşiltepe
Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı, Ayhan İlhan-Coşkun Genç hakem ikilisi yönetti. Müsabakada, Ömer Atıcı ise üçüncü hakem olarak görev yaptı.
İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 30'uncu dakikada Mehmet Yunsur'un golüyle 1-0 öne geçti. Malatya Büyükşehir Belediyespor, 50+2'nci dakikada Rahman Karami'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi.
Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar, sahadan birer puanla ayrıldı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:16 Kaynak: AA
Galatasaray, Hazırlık Maçında Leipzig ile 1-1 Berabere Kaldı
Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık
Efsane Futbolcu Hagi, Belhanda'yı Hedef Aldı: Kaç Golü Kaç Asisti Var
44 Yıllık Elazığ Atatürk Stadyumu Yıkılıyor