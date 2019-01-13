Son Dakika Haberleri: Futbol: Ampute Süper Ligi

Futbol: Ampute Süper Ligi

55 dakika önce

Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynanan maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Ampute Süper Ligi, System.String[]
Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynanan maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı, Ayhan İlhan-Coşkun Genç hakem ikilisi yönetti. Müsabakada, Ömer Atıcı ise üçüncü hakem olarak görev yaptı.

İlk yarısı 0-0 tamamlanan mücadelede, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 30'uncu dakikada Mehmet Yunsur'un golüyle 1-0 öne geçti. Malatya Büyükşehir Belediyespor, 50+2'nci dakikada Rahman Karami'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca takımlar, sahadan birer puanla ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:16 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, Hazırlık Maçında Leipzig ile 1-1 Berabere Kaldı Efsane Futbolcu Hagi'nin Oğlu Lanis'ten Galatasaray'a Yeşil Işık

Efsane Futbolcu Hagi, Belhanda'yı Hedef Aldı: Kaç Golü Kaç Asisti Var 44 Yıllık Elazığ Atatürk Stadyumu Yıkılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2019 18:11:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Ampute Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]