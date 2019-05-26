Futbol: Ampute Süper Ligi

Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynanan maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gaziantep Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne sahasında 4-0 yenildi.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynanan maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Gaziantep Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne sahasında 4-0 yenildi.

Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı hakemler Muhammet Baki Tiryaki ve Zeynel Camcı yönetti.

Gaziantep Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün gollerini 25'inci dakikada Rahmi Özcan, 29'uncu dakikada Fatih Şentürk, 30'uncu dakikada Adam Mezhıev ve 40'ıncı dakikada Mohammed Mubarık kaydetti.

Gaziantep takımı, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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