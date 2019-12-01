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Futbol: Ampute Süper Ligi

6 saat önce

Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynanan maçta Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Futbol: Ampute Süper Ligi, System.String[]

Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynanan maçta Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmayı Abdullah Şanlı, Bilgecan Arzuman hakem ikilisi yönetirken, Okan Çaldıran ise üçüncü hakem olarak görev yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı sahaya Selim Karadağ, Akbar Lotfimoghaddam, Rahman Karami, Mehdi Saeidavi, Joseph Kwesi Amoh, Mehmet Bayat, Ali Molon ile çıktı.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise sahaya Mert Yıldız, Serkan Dereli, Richard Arthur Openthil, Rahmi Özcan, Mohammed Mubarık, Feyyaz Gözüaçık, Kudrat Khudoykulov ile çıktı.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı.

Gaziantep temsilcisinin gollerini 35. dakikada Rahmi Özcan ile 39 ve 48. dakikalarda Kudrat Khudoykulov kaydetti.

Karşılaşma sonrası Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla her iki takım oyuncuları ve teknik heyetine çiçek takdim ederek, tatlı ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediyespor, Malatya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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