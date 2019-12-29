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Futbol: Ampute Süper Ligi

6 saat önce

Ampute Futbol Süper Lig 9. haftada Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

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Ampute Futbol Süper Lig 9. haftada Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, sahasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahasında oynanan karşılaşmada hakemler Halil Ertan Yılmaz, Nuri Dalkılıç ve Faruk Aydın görev aldı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı sahaya Engin Büker, Rahman Karami, Joseph Kwesi Amoh, Zülfücan Derinpınar, Mehdi Saeidavi, Mehmet Bayat ve Ali Molon ile çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ise İzuchukwu Nwachukwu, Rüstem Kurhan, Abderraouf Ouchenne, Gökhan Katrancıoğlu, Yussif Yahaya, Aykut Taylan Ünlü ve Erdi Arslan ile mücadele etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, mücadelenin 35. dakikasında Aykut Taylan Ünlü'nün kaydettiği golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Mücadeleyi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkanvekili ve BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selim Pilten, Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mahmut Cücemen, Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü yönetim kurulu üyesi İhsan Ulak ve taraftarlar izledi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 04:00 Kaynak: AA
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