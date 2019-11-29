Son Dakika Haberleri: Futbol antrenmanında kalp krizi geçiren genç öldü
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Futbol antrenmanında kalp krizi geçiren genç öldü

6 saat önce

Bursa'da, futbol antrenmanında fenalaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Futbol antrenmanında kalp krizi geçiren genç öldü, System.String[]

Bursa'da, futbol antrenmanında fenalaşan 16 yaşındaki lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir amatör futbol kulübünün U16 takımında oynayan Veysel Can Sevinç, antrenman için Nilüfer ilçesi Minareli Çavuş Mahallesi'ndeki tesislere geldi.

Burada ısınmak için koşan Sevinç fenalaşarak yere düştü.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Sevinç'i Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Sevinç, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç futbolcunun cenazesi, Mustafakemalpaşa ilçesi Dorak Mahallesi camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye katılan Sevinç'in ailesi ve arkadaşları gözyaşı döktü.

Kalp Krizi, Futbol, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:56 Kaynak: AA
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